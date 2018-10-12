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A Milli Futbol Takımı Rusya maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Uluslar Ligi’nde pazar günü Rusya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Soçi’ye yolculuk edecek A Milli Futbol Takımı, uçuş öncesinde Rize’de bir antrenman yaptı.

UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Rusya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Soçi'ye yolculuk edecek A Milli Futbol Takımı, uçuş öncesinde Rize'de bir antrenman yaptı.


Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşam Bosna-Hersek'e karşı oynanan özel maçta 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı düz koşu yaptı.


A Milli Takım kafilesi, bugün saat 17.00'de Trabzon Havalimanı'ndan Rusya'nın Soçi kentine uçacak.

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