A Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 20 Kasım Salı günü Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bu sabah Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleşen idmanın başında Lucescu sahada toplanan futbolcularına bir konuşma yaptı. Antrenmanın başında oyuncular iki gruba ayrıldı. Dün akşamki İsveç karşılaşmasında forma giyen ilk grup rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve hücum-savunma organizasyonları üzerinde çalıştı.

Arka adalelerinde zorlanma olan Mahmut Tekdemir, takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde yürüyüş yaptı.

A Milli Takım Kafilesi, bugün saat 18.30'da havayoluyla Konya'dan Antalya'ya geçecek.