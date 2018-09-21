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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin maçı hazırlıklarını sürdürdü

FIBA Dünya Şampiyonası için Tenerife’ye giden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin ile karşılaşacağı Santiago Martin Arena’da ilk antrenmanını tamamladı.

FIBA Dünya Şampiyonası için Tenerife'ye giden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin ile karşılaşacağı Santiago Martin Arena'da ilk antrenmanını tamamladı.


A Milli Kadın Basketbol Takımı, günün ilk antrenmanını yarın Arjantin ile karşılaşacağı Santiago Martin Arena'da gerçekleştirdi. Antrenman öncesi FIBA tarafından düzenlenen fotoğraf ve video çekimlerine katılan milliler, yaklaşık 90 dakika süren antrenmanda şut ve hücum setleri üzerine çalıştı. Ay-yıldızlılar, bu akşam yapacağı idman ile Arjantin maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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