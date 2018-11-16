A Milli Kadın Basketbol Takımı Polonya'ya Gitti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Polonya ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Polonya'nın Poznan kentine hareket etti. Milliler, oradan da maçın oynanacağı Bydgoszcz kentine geçecek. Ay-yıldızlılar maçın ardından Belarus ile oynayacağı B Grubu'nun son müsabakası için Kayseri'ye dönecek.

Polonya - Türkiye karşılaşması yarın TSİ 20.30'da Artego Arena'da oynanacak.