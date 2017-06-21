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21 Haziran 2017 10:29

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarı final için Yunanistan karşısında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda yarın Yunanistan ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarı final için Yunanistan karşısında

21 Haziran 2017 10:29

Milliler, yenerse gelecek sene İspanya’da yapılacak Dünya Şampiyonası’na da katılma hakkı elde edecek.


Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın TSİ 16.00’da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, B Grubu’nda Slovakya, İtalya ve Belarus’u yenerek, namağlup çeyrek finale yükselmişti. Yunanistan ise C Grubu’nda Fransa, Sırbistan ve Slovenya ile karşılaştı. Grubu tek galibiyet ve averajla ikinci sırada bitiren Yunanlılar, play-off oynama şansı elde etti. Play-off müsabakasında Rusya’yı 65-58 yenen Yunanistan, ay-yıldızlıların rakibi oldu.



2. randevu


A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile 2. kez resmi bir müsabakada mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda B Grubu maçında Yunanistan’ı 61-50 mağlup etmişti. Milli Takım, Yunanistan’ı yenerse yarı finale çıkacak ve gelecek yıl İspanya’nın ev sahipliğinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılmayı garantileyecek.



İstatistiklerle iki takım


Turnuvada Milliler; 70.3 sayı, 42.7 ribaund ve 15.0 asist ile mücadele ederken, Yunanlılar ise 62.5 sayı, 35.8 ribaund ve 13.8 asist ortalamalarıyla oynuyor. Bireysel istatistiklerde ise ay-yıldızlılarda Quanitra Hollingsworth 15.7 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Yunanistan’da ise Styliani Kaltsidou 16.8 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.




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