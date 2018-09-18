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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda, Dünya Şampiyonası hazırlıkları sürdü

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Şampiyonası öncesinde İstanbul’da son çalışmasını yaptı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Şampiyonası öncesinde İstanbul'da son çalışmasını yaptı. Milliler taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.


İspanya Tenerife'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra TBF yöneticileri de takip etti. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda Başantrenör Ekrem Memnun'un oyuncuları sık sık uyarması dikkatlerden kaçmadı. İdmanın son bölümünde kondisyon çalışan basketbolcular daha sonra çalışmayı tamamladı.


Yarın İspanya'ya gidecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına burada devam edecek.

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