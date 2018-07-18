A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

İspanya’nın Tenerife şehrinde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 2018 FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 18 kişilik aday kadrosu açıklandı. Kadroda en fazla Fenerbahçe’den oyuncu yer aldı. Milliler, hazırlıklarına 4 Ağustos’ta İstanbul’da başlayacak ve daha sonra 8 Ağustos’ta Slovenya’nın Ljublijana şehrine hareket edecek. Milliler, 10 günlük hazırlık kampının ardından çalışmalarını tamamlayarak yurda geri dönecek. Ay-yıldızlılar, 19 Eylül’de ise Dünya Basketbol Şampiyonası için Tenerife kentine gidecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın idari ve teknik kadro ile 18 kişilik sporcu listesi şöyle:

Teknik ve İdari Kadro

Zeynep Gül Ene - A Kadın Milli Takım Menajeri -TBF

N. Rutkay Özlü - A Kadın Milli Takım İdarecisi- TBF

Ekrem Memnun - A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü - TBF

Aziz Akkaya - A Kadın Milli Takım Antrenörü -Beşiktaş JK

Emre Vatansever - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü

Selen Erdem - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü

Metin Uzun - Doktor- Acıbadem Sağlık Grubu

Turgay Aslanyürek - Kondisyoner - Acıbadem Sağlık Grubu

Sam M Reffsin - Kondisyoner

Gülşah Başandaç - Fizyoterapist

Merve Yıldız - Fizyoterapist - Acıbadem Sağlık Grubu

Neşe Ceylan - Diyetisyen - Acıbadem Sağlık Grubu

Cihan Fidan - Masör - Beşiktaş JK

Sezer Karahasan - Masör - Beşiktaş JK

Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF

Aday kadro

Melis Gülcan -Abdullah Gül Üniversitesi

Melike Bakırcıoğlu - Adana Aski

Elif Emirtekin - Botaş

Tuğçe Canıtez - Fenerbahçe

Pelin Derya Bilgiç - Fenerbahçe

Esra Ural Topuz - Fenerbahçe

Tilbe Şenyürek - Fenerbahçe

Ayşe Cora - Fenerbahçe

Işıl Alben - Galatasaray

Gizem Başaran - Galatasaray

Merve Aydin - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İlayda Güner - İstanbul Üniversitesi

Asena Yalçın - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Olcay Çakır Turgut

Kuanitra Holingsvorth

Bahar Çağlar

Cansu Köksal

Funda Nakkaşoğlu - Florida Gators