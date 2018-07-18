A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

İspanya’nın Tenerife şehrinde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 2018 FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 18 kişilik aday kadrosu açıklandı. Kadroda en fazla Fenerbahçe’den oyuncu yer aldı. Milliler, hazırlıklarına 4 Ağustos’ta İstanbul’da başlayacak ve daha sonra 8 Ağustos’ta Slovenya’nın Ljublijana şehrine hareket edecek. Milliler, 10 günlük hazırlık kampının ardından çalışmalarını tamamlayarak yurda geri dönecek. Ay-yıldızlılar, 19 Eylül’de ise Dünya Basketbol Şampiyonası için Tenerife kentine gidecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımımızın idari ve teknik kadro ile 18 kişilik sporcu listesi şöyle:
Teknik ve İdari Kadro
Zeynep Gül Ene - A Kadın Milli Takım Menajeri -TBF
N. Rutkay Özlü - A Kadın Milli Takım İdarecisi- TBF
Ekrem Memnun - A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü - TBF
Aziz Akkaya - A Kadın Milli Takım Antrenörü -Beşiktaş JK
Emre Vatansever - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü
Selen Erdem - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü
Metin Uzun - Doktor- Acıbadem Sağlık Grubu
Turgay Aslanyürek - Kondisyoner - Acıbadem Sağlık Grubu
Sam M Reffsin - Kondisyoner
Gülşah Başandaç - Fizyoterapist
Merve Yıldız - Fizyoterapist - Acıbadem Sağlık Grubu
Neşe Ceylan - Diyetisyen - Acıbadem Sağlık Grubu
Cihan Fidan - Masör - Beşiktaş JK
Sezer Karahasan - Masör - Beşiktaş JK
Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF
Aday kadro
Melis Gülcan -Abdullah Gül Üniversitesi
Melike Bakırcıoğlu - Adana Aski
Elif Emirtekin - Botaş
Tuğçe Canıtez - Fenerbahçe
Pelin Derya Bilgiç - Fenerbahçe
Esra Ural Topuz - Fenerbahçe
Tilbe Şenyürek - Fenerbahçe
Ayşe Cora - Fenerbahçe
Işıl Alben - Galatasaray
Gizem Başaran - Galatasaray
Merve Aydin - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İlayda Güner - İstanbul Üniversitesi
Asena Yalçın - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Olcay Çakır Turgut
Kuanitra Holingsvorth
Bahar Çağlar
Cansu Köksal
Funda Nakkaşoğlu - Florida Gators