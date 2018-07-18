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18 Temmuz 2018 14:37

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın, 2018 FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası aday kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

18 Temmuz 2018 14:37


İspanya’nın Tenerife şehrinde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 2018 FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 18 kişilik aday kadrosu açıklandı. Kadroda en fazla Fenerbahçe’den oyuncu yer aldı. Milliler, hazırlıklarına 4 Ağustos’ta İstanbul’da başlayacak ve daha sonra 8 Ağustos’ta Slovenya’nın Ljublijana şehrine hareket edecek. Milliler, 10 günlük hazırlık kampının ardından çalışmalarını tamamlayarak yurda geri dönecek. Ay-yıldızlılar, 19 Eylül’de ise Dünya Basketbol Şampiyonası için Tenerife kentine gidecek.


A Milli Kadın Basketbol Takımımızın idari ve teknik kadro ile 18 kişilik sporcu listesi şöyle:



Teknik ve İdari Kadro


Zeynep Gül Ene - A Kadın Milli Takım Menajeri -TBF


N. Rutkay Özlü - A Kadın Milli Takım İdarecisi- TBF


Ekrem Memnun - A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü - TBF


Aziz Akkaya - A Kadın Milli Takım Antrenörü -Beşiktaş JK


Emre Vatansever - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü


Selen Erdem - A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü


Metin Uzun - Doktor- Acıbadem Sağlık Grubu


Turgay Aslanyürek - Kondisyoner - Acıbadem Sağlık Grubu


Sam M Reffsin - Kondisyoner


Gülşah Başandaç - Fizyoterapist


Merve Yıldız - Fizyoterapist - Acıbadem Sağlık Grubu


Neşe Ceylan - Diyetisyen - Acıbadem Sağlık Grubu


Cihan Fidan - Masör - Beşiktaş JK


Sezer Karahasan - Masör - Beşiktaş JK


Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF



Aday kadro


Melis Gülcan -Abdullah Gül Üniversitesi


Melike Bakırcıoğlu - Adana Aski


Elif Emirtekin - Botaş


Tuğçe Canıtez - Fenerbahçe


Pelin Derya Bilgiç - Fenerbahçe


Esra Ural Topuz - Fenerbahçe


Tilbe Şenyürek - Fenerbahçe


Ayşe Cora - Fenerbahçe


Işıl Alben - Galatasaray


Gizem Başaran - Galatasaray


Merve Aydin - Hatay Büyükşehir Belediyesi


İlayda Güner - İstanbul Üniversitesi


Asena Yalçın - Mersin Büyükşehir Belediyesi


Olcay Çakır Turgut


Kuanitra Holingsvorth


Bahar Çağlar


Cansu Köksal


Funda Nakkaşoğlu - Florida Gators




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