A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Şampiyonası macerası başlıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İspanya'da düzenlenen FIBA Dünya Şampiyonası'ndaki macerası yarın başlıyor. Milliler B Grubu'nun ilk maçında TSİ 16.00'da Arjantin ile mücadele edecek.

İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda Arjantin, Nijerya, Avustralya ile karşılaşacak. Grup birincileri direkt çeyrek finale yükselirken, grup ikincileri ve üçüncüleri çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip olacak ve çeyrek final vizesi için mücadele edecek. Müsabakalar Quico Cabrera Arena ve Santiago Martin Arena'da oynanacak. Grup maçları, 25 Eylül'de sona erecek. Çeyrek finale yükselebilmek için 2. tur maçları ise 26 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Dünya Kupası'nda çeyrek final 28 Eylül, yarı final 29 Eylül, üçüncülük ve final maçı ise 30 Eylül'de yapılacak.

En çok ABD kazandı

İlk olarak 1953 yılında Şili'de düzenlenmeye başlanan Dünya Şampiyonası'nı finalde Şili'yi 49-36 mağlup eden ABD kazandı. Bu kupayı en çok ise 9 kez ile ABD müzesine götürdü. Turnuvanın son galibi de yine ABD. 2014 yılında Türkiye'de düzenlenen şampiyonayı finalde İspanya'yı 77-64'lük skorla geçen ABD kazandı.

Milliler'de en büyük başarı dördüncülük

A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Şampiyonası'ndaki en büyük başarısını 2014 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde yaşadı. Milliler ilk kez katıldığı bu turnuvayı dördüncü olarak tamamladı. Ay-yıldızlılar, yarı finalde İspanya'ya 66-56 mağlup oldu. Milli Takım, 3.'lük - 4.'lük karşılaşmasında da Avustralya'ya 77-44'lük skorla yenildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosunda; Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Asena Yalçın, Ayşe Cora, Merve Aydın, Bahar Çağlar, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, İlayda Güner, Esra Ural Topuz ve Quanitra Holingsvorth yer alıyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın müsabaka programı ise TSİ şöyle:

Yarın

16.00 Türkiye-Arjantin (Santiago Martin Arena)

23 Eylül Pazar

22.30 Nijerya-Türkiye (Quico Cabrera Arena)

25 Eylül Salı

13.30 Avustralya-Türkiye (Santiago Martin Arena)

FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Fransa, Kanada, Güney Kore, Yunanistan,

B Grubu: TÜRKİYE, Avustralya, Arjantin, Nijerya

C Grubu: İspanya,Japonya, Porto Riko, Belçika

D Grubu: ABD, Çin, Senegal, Letonya