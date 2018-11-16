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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Polonya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nda 5.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 5. maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek


2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yer alan milliler, 5. hafta karşılaşmasında deplasmanda Polonya ile oynayacak. Artego Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Grupta geride kalan 5 haftada ay-yıldızlılar yenilgisiz olarak liderlik koltuğunda oturuyor. Polonya ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Türkiye'de oynanan maçı A Milliler, 73-53'lük skorla galip ayrılmıştı. Milliler, grubun son maçında ise 21 Kasım Çarşamba günü Belerus'u ağırlayacak.


Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım, dörderli olarak 8 grupta mücadele ediyor. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.

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