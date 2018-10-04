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A Milli Kadın Voleybol Takımı bir üst tura yükseldi

Japonya’da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki beşinci maçında karşılaştığı Küba’yı 25-12, 25-14, 23-25 ve 25-7’lik setlerle 3-1 mağlup edip, gruptan çıkarak adını bir üst tura yazdırdı.

Japonya'da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki beşinci maçında karşılaştığı Küba'yı 25-12, 25-14, 23-25 ve 25-7'lik setlerle 3-1 mağlup edip, gruptan çıkarak adını bir üst tura yazdırdı.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, Küba maçına Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin sultanları, Japonya'nın Sapporo kentinde bulunan Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibini 25-12, 25-14, 23-25, 25-7'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki beşinci maçında üçüncü galibiyetini aldı ve 9 puanla grubunu 3. sırada bitirerek adını bir üst tura yazdırdı.


Kırmızı-beyazlıların, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Turda rakipleri ise C Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan A.B.D., Rusya, Tayland ve Azerbaycan olacak. Milliler, 2. Turda F Grubu'nda mücadele edecek ve karşılaşmalarını Osaka şehrindeki Municipal Central Gymnasium'da oynayacak.



Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center


Hakemler: Philippe Schürmann (Lihtenştayn), Anderson Caçador (Brezilya)


Türkiye: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L), (Çağla, Ebrar, Aylin, Gizem (L), Beyza)


Küba: Perez, Cese, Aguilera, Medina, Suarez, Sabin, Tamayo (L) (Moreno, Vila, Del Rio)


Setler: 25-15, 25-14, 23-25, 25-7


Süre: 1 saat 28 dakika (23, 21, 26, 18)

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