A Milli Kadın Voleybol Takımı medya günü yapıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan ve Gürcistan’da düzenlenecek olan 2017 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesi basının karşısına çıktı. Hidiv Kasrı’nda düzenlenen kahvaltıya Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Suat Güler, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Sayıner, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, teknik kadrosu ve medya mensupları katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, medya mensupları ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti. Üstündağ, vefat eden Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay’a taziye dileklerinde bulundu.

Bu tür organizasyonları daha önce de yaptıklarını aktaran Başkan Üstündağ, şu ifadelere yer verdi:

“Daha önce biliyorsunuz A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Polonya seyahati öncesi böyle bir organizasyon gerçekleştirmiştik. 22 Eylül -1 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan’da oynanacak Avrupa Şampiyonası’nda hemen hemen 4 grup halinde mücadele edeceğimiz yarışta grubumuzda Rusya Ukrayna ve Bulgaristan bulunuyor. İnşallah hedefimiz gruptan 1. çıkmak. Her defasında söylüyorum. Bu takımın bu oyuncularımızın bu ekibin ülkemize madalya getireceklerine inanıyorum. Madalya arayacağız. Final arayacağız. En iyi derece ile ülkemize döneceğiz diyorum. Bizlere beraber olmanızdan dolayı teşekkür ederim.”

Medya toplantısı, özel röportajlar ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.