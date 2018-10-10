A Milli Takım, Bosna Hersek ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, yarın 20.30'da Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maçı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yapacakken, müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmayan Mehmet Topal, Bosna Hersek karşısında görev alamayacak.

Bosna-Hersek ile 6. randevu

Türkiye ile Bosna-Hersek A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini ay-yıldızlılar kazanırken, rakip Bosna-Hersek 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti. Bu maçlarda Türkiye'nin 6 golüne Bosna-Hersek 7 golle karşılık verdi.

Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetimindeki A Milliler'in aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı üçüncü karşılaşmasında 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile oynayacak.