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30 Mayıs 2018 20:26

A Milli Takım Cenevre’de

A Milli Takım, Tunus ile oynayacağı özel maç için İsviçre’nin Cenevre kentine ulaştı.

A Milli Takım Cenevre’de

30 Mayıs 2018 20:26


A Milli Takım, 1 Haziran Cuma günü Tunus’la oynayacağı özel maç için İsviçre’nin Cenevre kentine geldi.


Millilerin, saat 15.00’te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçağı yerel saatle 17.10’da Cenevre’ye indi. Ay-yıldızlıları, Türkiye Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve beraberindeki heyet karşıladı.


Kırmızı-beyazlılar, daha sonra konaklayacağı otele geçti ve yarın yapacağı son çalışma öncesi istirahate çekildi.


A Milli Takım, Tunus maçının son provasını yarın saat 18.30’da Colovray Stadı’nda yapacak. Teknik Direktör Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise saat 12.30’da başlayacak.




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