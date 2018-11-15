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A Milli Takım, Cengiz Ünder'siz çalıştı

UEFA Uluslar Ligi’nde Konya’da cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak olan milli takım, İstanbul’daki son çalışmasını yaptı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Konya'da cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak olan milli takım, İstanbul'daki son çalışmasını yaptı. Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder, idmanda yer almadı.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenman


ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan oyunlar oynandı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi ve soğuma egzersizleriyle çalışma son buldu.


Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder'in katılmadığı, sakatlığı süren Enes Ünal'ın ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman şiddetli yağmur altında yapıldı.


A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.20'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Konya'ya gidecek.

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