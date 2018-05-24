Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 14:09

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

24 Mayıs 2018 14:09


A Milli Futbol Takımı, 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün TFF Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay-yıldızlılar, Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyunlarının ardından yapılan taktik çalışma ile idmanı noktaladı.


Millilerde tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür idmanda yer almazken, kaleci Volkan Babacan ise tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı.


Ay-yıldızlılar, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını devam ettirecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç