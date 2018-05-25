A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan ay-yıldızlılar, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Milliler antrenmanın basına kapalı kısmında ise idmanın taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanda tedavisi devam eden Abdulkadir Ömür ve dizinden sakatlığı bulunan Volkan Babacan yer almadı.

Milliler, İran maçı hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı tek antrenmanla devam edecek.