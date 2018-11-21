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A Milli Takım ilgiden uzak

A Milli Futbol Takımı ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçı Türk televizyonlarında salı gününün reyting sıralamasında 5.

basamakta yer aldı.


A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile Antalya'da karşılaştığı hazırlık maçında 0-0 berabere kalırken, oynanan futbol ve alınan sonuçla futbolseverlerin ilgisinden uzak kaldı. Son olarak UEFA Uluslar B Ligi'nde aldığı sonuçlarla C Ligi'ne düşen Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçlar ekranlara da yansıdı. Milli müsabaka salı günün televizyon reytinglerinde kendine 5. sırada yer buldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan müsabaka 3 dizi ve 1 ana haber programının gerisinde kaldı.

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