A Milli Takım ilgiden uzak

basamakta yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile Antalya'da karşılaştığı hazırlık maçında 0-0 berabere kalırken, oynanan futbol ve alınan sonuçla futbolseverlerin ilgisinden uzak kaldı. Son olarak UEFA Uluslar B Ligi'nde aldığı sonuçlarla C Ligi'ne düşen Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçlar ekranlara da yansıdı. Milli müsabaka salı günün televizyon reytinglerinde kendine 5. sırada yer buldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan müsabaka 3 dizi ve 1 ana haber programının gerisinde kaldı.