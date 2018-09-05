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05 Eylül 2018 20:55

A Milli Takım, İstanbul hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, 7 Eylül Cuma günü Trabzon’da Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde İstanbul’daki son idmanını yaptı.

A Milli Takım, İstanbul hazırlıklarını tamamladı

05 Eylül 2018 20:55


Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Rusya maçının taktiği üzerinde duruldu. Hafif sakatlığı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Mahmut Tekdemir idmana katılmazken, ayak bileğindeki sakatlığı süren Ömer Bayram ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.


A Milli Takım kafilesi yarın saat 11.20’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Trabzon’a gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu saat 18.30’da maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde basın toplantısı düzenleyecek.


Ay-yıldızlılar, Rusya maçının son provasını saat 19.00’daki antrenmanda yapacak. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak




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