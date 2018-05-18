A Milli Takım’ın İran, Tunus ve Rusya kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Kadroda yer alan isimler şöyle;

Kaleci: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan

Savunma: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Kahraman

Forvet: Serdar Gürler, Yunus Mallı, Cenk Tosun, Umut Bulut