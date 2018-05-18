Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 15:14

A Milli Takım’ın İran, Tunus ve Rusya kadrosu belli oldu

A Milli Takımımızın İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım’ın İran, Tunus ve Rusya kadrosu belli oldu

18 Mayıs 2018 15:14


A Milli Futbol Takımımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Kadroda yer alan isimler şöyle;


Kaleci: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan


Savunma: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram


Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Kahraman


Forvet: Serdar Gürler, Yunus Mallı, Cenk Tosun, Umut Bulut




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç