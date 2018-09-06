A Milli Takım’ın rakibi Rusya

Grup’taki ilk maçında yarın Rusya’yı konuk edecek.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’taki ilk maçına yarın 21.45’te Trabzon’da Rusya karşısında çıkacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Artur Manuel Ribeiro Soares Dias yönetecek. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki müsabakada Dias’ın yardımcılıklarını Rui Licino Barbosa Tavares ve Paulo Alexandre Santos Soares yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Campos Rodrigues olacak.

Rusya’nın başarı karnesi

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ilk kez 1994 Dünya Kupası’nda boy gösteren Rusya, 2002, 2014 ve 2018 yıllarında Dünya Kupası’nda mücadele etti. Rusya ev sahibi olduğu 2018 Dünya Kupası’nda çeyrek finale kadar yükselirken daha önce gruptan çıkma başarısını gösterememişti. SSCB dağılmadan önce 5 defa Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Ruslar, oynadığı 4 final karşılaşmasında sadece 1 kez kupaya uzandı. Bir kez de yarı finalde turnuvaya veda etti. SSCB’den ayrıldıktan sonra 6 defa Avrupa Şampiyonası’nda boy gösteren Rusya, en başarılı dönemini EURO 2008’de geçirdi. Ruslar, yarı finalde İspanya’ya elenerek turnuvaya veda etti.

Rusya dışından 2 futbolcu

Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, kadroda Rusya dışından sadece 3 futbolcuya yer verdi. İspanya takımlarından Valencia’da forma giyen Denis Cheryshev ve Fenerbahçe formasını terleten Roman Neustadter’ın Rusya dışında forma giyen futbolcular olması dikkat çekiyor.