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16 Haziran 2017 19:05

A Milliler galibiyetle başladı

Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubundaki ilk maçında Slovakya’yı 69-58 mağlup etti.

A Milliler galibiyetle başladı

16 Haziran 2017 19:05


Ay-yıldızlılar, B Grubu’ndaki ikinci maçında 17 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30’da İtalya ile karşılaşacak. Mücadeleyi, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da takip etti.


Hradec Kralove Arena’da oynanan mücadeleye A Milli Kadın Takım, Işıl Alben, Birsel Vardarlı Demirmen, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Hollingsvorth beşiyle başladı. İlk dakikalarda Birsel Vardarlı Demirmen ve Işıl Alben’in sayılarıyla skor bulan milliler, 5. dakikada durumu 13-6’ya getirdi. Son bölümde Olcay Çakır Turgut ile hücumları değerlendiren ay-yıldızlılar, ilk periyotu da Işıl Alben’in basketiyle 26-18 önde kapattı.


İkinci çeyrekte rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren milliler, 14. dakikada 11 sayılık farkı yakaladı (31-20). Hücumda topu iyi kullanan ve boyalı alanda da Hollingsvorth ve Bahar ikilisiyle etkili olan A Milli Kadın Takımı, devre sonunda skoru 45-33 yaptı.


Üçüncü periyotun başında savunmadaki direncini arttıran milliler, rakibinin isabetsiz atışları sonrasında Hollingsvorth ile bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı 15 sayıya çıkarttı (50-35). Mücadelenin final periyotuna 56-45 üstün giren A Milli Kadın Takımı, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. Tilbe Şenyürek’in üç sayılık basketiyle 37. dakikada durumu 67-54’e getiren milliler, maçtan da 69-58 galibiyetle ayrıldı.




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