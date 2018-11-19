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A Milliler Ukrayna maçına hazır

A Milli Takım, yarın Antalya’da Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.

A Milli Takım, yarın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.


A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı otelin sahasında son çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Mircea Lucescu, antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Ardından ısınma hareketleri yapan oyuncular düz koşuyla çalışmaya devam etti. İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Antrenmanı TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.

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