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31 Mayıs 2018 10:56

A Millilerin rakibi Tunus

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında hazırlık karşılaşmasında Tunus Milli Takımı ile karşılaşacak.

A Millilerin rakibi Tunus

31 Mayıs 2018 10:56


A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıklarını hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, İsviçre’nin Cenevre kentinde yarın TSİ 21.15’te Tunus ile karşılaşacak. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecekken Bieri’nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli üstlenecek. İran’ı 2-1’lik skorla mağlup eden milliler, Tunus maçından sonra da Rusya ile hazırlık mücadelesi oynayacak.


Milliler 28 Mayısta İran ile oynanan maça şu 11 ile sahaya çıkmıştı;


Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Mehmet Topal, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Cenk Tosun




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