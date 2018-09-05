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05 Eylül 2018 12:20

Aaron Harrison, Galatasaray’da

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı forvet Aaron Harrison ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Aaron Harrison, Galatasaray’da

05 Eylül 2018 12:20


Bu sezon Nigel Hayes, Zach Auguste, Tai Webster, Jaka Klobucar ve Erol Can Çinko gibi isimleri kadrosuna dahil eden Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına da devam eden sarı-kırmızılılar, Birleşik Amerikalı basketbolcu Aaron Harrison’ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Harrison NBA’de Charlotte Hornets ve Dallas Mavericks takımlarının da formasını giydi. Amerikalı oyuncu geçen sezon Dallas ise çıktığı 9 maçta 6.6 sayı, 2.6 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.




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