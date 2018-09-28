AAYB'den 200 milyon dolar kredi

Daha önce Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisi Genişleme Projesi'ne 600 milyon dolarlık bir yatırım yapan Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AAYB) 200 milyon dolar krediyi onayladı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'na (TSKB) hükümetten gelen bir garanti desteğiyle 200 milyon dolara varan kredi miktarı için onayladı. Söz konusu kredi; güneş, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve enerji verimliliği projeleri gibi yenilenebilir enerji projelerini ve daha düşük oranda da olsa ulaştırma, su yönetimi ve arıtma, elektrik iletimi ve telekomünikasyon gibi diğer altyapı sektörlerinde finanse edecek.

Yapılan açıklamada yatırımın ayrıca, hükümetin yenilenebilir enerji sektörüne özel sektör katılımını teşvik eden Yenilenebilir Enerji Destek Mekanizması'na (YEKDEM) hak kazanabilecek yenilenebilir enerji projelerini de destekleyecek.

AAYB Başkan Yardımcısı ve Baş Yatırım Sorumlusu DJ Pandian, konu ile ilgili açıklamasında; "Türkiye'nin bankacılık sektöründe uzun vadeli sermaye kısıtlamalarının azaltılmasına yardımcı olacağı için Türkiye'de bir finansal aracı ile ilk defa kredi verme programımız için TSKB ile ortaklık yapıyoruz. Sürdürülebilir altyapıyı teşvik etme ve Asya'ya özel sermaye yatırımını harekete geçirme misyonumuz ile uyumlu” dedi.

AAYB Yatırım Operasyonları Genel Müdürü Yee Ean Pang ise "Bu yeni yatırım programı, Türkiye'nin enerji ithalatı konusundaki bağımlılığını hafifletmek için Türkiye'nin 2023 hedefi doğrultusunda sürdürülebilir enerji projelerini destekleyecektir. Ayrıca, TSKB'nin güçlü yönetim prosedürlerinin, AIIB'nin kredisinin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer altyapı projelerine genişletilmesinin en yüksek kalitede olmasını sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan bilgilendirmeye göre; bu ön-kredilendirmenin bir parçası olarak sağlanan kredi, TSKB'nin Çevre ve Sosyal Politika ve ilgili Çevresel ve Sosyal Standartlar ile tutarlı bir şekilde uyumlu olan Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi'ne uygun olacak. TSKB, katı çevresel ve sosyal kontrollerin sağlanması için alt projelerin daha fazla taranması ve sınıflandırılması adına Çevresel Risk Değerlendirme Aracı da geliştirdi. Bu, AAYB'nin Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisi Genişleme Projesi'ne yaptığı 600 milyon dolarlık bir yatırımın ardından, bu yıl Türkiye'de gerçekleştirdiği ikinci yatırımı oldu.