AB Türkiye Delegasyonundan ’Avrupa Günü’ resepsiyonu

Resepsiyonda konuşan Delegasyon Başkanı Büyükelçi Berger, “Avrupa Birliği yaşayan bir projedir. Her yıl farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Fakat biz bu projeyi devam ettirmek için dünyada iyilik için itici güç olarak devam ettirmek için kararlıyız” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun ev sahipliğinde 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle Venedik Sarayında resepsiyon düzenlendi. Düzenlenen resepsiyona çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyon İstiklal Marşı ve AB marşı ile başladı. Marşların ardından konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Bugün neden buradayız, neden Avrupa Gününü kutluyoruz onu söyleyeyim isterseniz ilk önce. 9 Mayıs 1950’de yani dünya savaşının bitiminden sadece beş yıl sonra Fransız Dışişleri Bakanı Schuman tarihin tekerrür etmesini engelleyecek bir fikir ile ortaya çıktı. Bu fikrin amacı tarihin tekerrür etmesini ve bir daha Avrupa’da savaş olmasını sadece akla gelebilecek bir seçenek olarak çıkarmakla kalmayıp adeta imkansız kılmaktır. Bugün dünyaya baktığımız zaman Avrupa Birliği gibi bir projenin vazgeçilmez olduğunu daha iyi anlıyoruz. Avrupa Birliği yaşayan bir projedir. Her yıl farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Fakat biz bu projeyi devam ettirmek için dünyada iyilik için itici güç olarak devam ettirmek için kararlıyız. Dünyanın her yerindeki ortaklarımızla bu anlamda beraber çalışmayı ve işbirliğini istiyoruz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından yerli ve yabancı öğrencilerin oluşturduğu koronun konseri büyük ilgi gördü. Program aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.