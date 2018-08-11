Aba Güreşi hakem semineri İstanbul’da yapıldı.

Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası 1-2 Eylül tarihlerinde Hatay’da yapılacak. Şampiyona öncesi Dünya Şampiyonası’nda dgörev yapacak hakemlere seminer verildi. Üsküdar Üniversitesi’ndeki semineri Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek ve Uluslarası hakemlerimizden Aydın Öztek ile Ali Yalçınkaya verdi. Seminerde Uluslararası Aba güreşinin kuralları, tuş ve galibiyet, yasak hareketler ve cezaya neden olan durumlar teorik ve pratik olarak anlatıldı. Seminere katılan kursiyer hakemlere ise seminer sonunda sertifikaları verildi.

15 hakemin katıldığı seminere eski ve kursiyer hakemler katıldı. Seminerde başarılı olan hakemlere 1-2 Eylül’de Hatay’da yapılacak 9 Uluslararası Dünya Kupası’nda görev verilecek. .

Seminere katılan hakemler;

1. Aydın Öztek

2. Ali Yalçınkaya

3. Sevtap Can Tiraş

4. Sinan Akar

5. İzzet Arıkan

6. Simge Tiraş

7. Mehmet Ön

8. Emine Baştağ

Sinan Arıkan

10. Musttafa Ertuğrul

11. Mehmet Hanefi Özbay

12. Emrah Şık

13. S. Levent Kuzu

14. Serap Seval Beşe

15. Gençağa Genç