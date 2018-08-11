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11 Ağustos 2018 11:36

Aba Güreşi hakem semineri İstanbul’da yapıldı.

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Aba Güreşi hakem semineri İstanbul’da yapıldı.

11 Ağustos 2018 11:36

Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası 1-2 Eylül tarihlerinde Hatay’da yapılacak. Şampiyona öncesi Dünya Şampiyonası’nda dgörev yapacak hakemlere seminer verildi. Üsküdar Üniversitesi’ndeki semineri Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek ve Uluslarası hakemlerimizden Aydın Öztek ile Ali Yalçınkaya verdi. Seminerde Uluslararası Aba güreşinin kuralları, tuş ve galibiyet, yasak hareketler ve cezaya neden olan durumlar teorik ve pratik olarak anlatıldı. Seminere katılan kursiyer hakemlere ise seminer sonunda sertifikaları verildi.


15 hakemin katıldığı seminere eski ve kursiyer hakemler katıldı. Seminerde başarılı olan hakemlere 1-2 Eylül’de Hatay’da yapılacak 9 Uluslararası Dünya Kupası’nda görev verilecek. .


Seminere katılan hakemler;


1. Aydın Öztek


2. Ali Yalçınkaya


3. Sevtap Can Tiraş


4. Sinan Akar


5. İzzet Arıkan


6. Simge Tiraş


7. Mehmet Ön


8. Emine Baştağ


Sinan Arıkan


10. Musttafa Ertuğrul


11. Mehmet Hanefi Özbay


12. Emrah Şık


13. S. Levent Kuzu


14. Serap Seval Beşe


15. Gençağa Genç




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