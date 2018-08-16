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16 Ağustos 2018 14:50

Aba Güreşi hakemleri Dünya Kupası’na hazır

Hatay’da 2 Eylül tarihinde yapılacak 9.

Aba Güreşi hakemleri Dünya Kupası’na hazır

16 Ağustos 2018 14:50

Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası hazırlıkları sürerken, en önemli konu olan hakemlerin yarışmalarda doğru karar vermeleri ve müsabakaları en iyi bir şekilde yönetmeleri açısından seminer ve kurslarla eğitimlere devam edildi.


9. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası öncesi hakemlerin eğitim seminerleri yapıldı. Seminerler, İstanbul’da hafta içi akşam saatlerinde devam ederken, Hatay’da da 11-12 Ağustos günleri sekizer saatten olmak üzere toplam 16 saat kadar Mersah’ta (Aba Güreşi yarışma alanı) konferans salonu ve güreş minderinde teorik ve pratik konular çalışıldı.


Uluslararası Aba Güreşi Kurucu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek koordinatörlüğünde dersler, Aydın Öztek, Hikmet Sabuncu, Ahmet Kardaşlar ve Mehmet Satıcıoğlu tarafından verildi. Seminerle ilgili tüm hazırlıklar Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor Müdürü Mehmet Bozkurt ve Aba Güreşi İl Temsilcisi Bekir Şen Çayırcı tarafından tamamlandı.


Eğitimlerde; hakemliğin esasları, davranış biçimi, hakemlik jestleri, aktivite-pasivite, ceza verme ve cezaların değerlendirilmesi, skorbord kullanımı ve elektronik cihazların yeri konuları işlendi.


Son derece başarılı geçen seminer sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından seminere katılanlara bir akşam yemeği verildi ve katılma belgeleri dağıtılmıştır.



Eğitim seminerine katılan hakemler şöyle:


"Hikmet Sabuncu, Ahmet Kardaşar, Şükrü Uygan, Musa Özdal, Recep Murtağan, Kazım Turan, Mehmet Yüce, Mustafa Kargı, Ali Sürget, Hasan Yöney, Hasan Eşkil, Ahmet Kural, Metin Ufuk, Bekir Tüm, Necla Zeybek, Yusuf Aydın, Uğur Kanmaz, Cengiz Bostancı, Ramazan Bayima, Mehmet Çağtay, Nadir Sağnak, Mehmet Satıcıoğlu, Murat Bozkurt, Muzaffer Sudan, Mustafa Karaca, Burak Sürer, Mehmet Sürer, Cuma Turan, M.Hasan Yeşildal, Osman Kocaoğlan, Mustafa Çağıran, Bekir Şen Çayırcı."




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