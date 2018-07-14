Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası 22 Temmuz’da Hatay’da

Uluslararası Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş güreşlerin bu sene daha da büyüyerek devam edeceğini ifade etti.

Aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan

Doç.Dr.Lütfü Savaş yaptığı açıklamada; “Dünya Aba Güreşi Federasyonu olarak her sene eylül ayında Hatay’da Dünya Şampiyonası düzenliyoruz. 4 ülke ile başladığımız Dünya Şampiyonasına bu sene 40 ülke ile sınırlıyoruz. Dünya Şampiyonasına katılacak olan sporcularımızın da seçme amacını taşıyan Türkiye Şampiyonasını 22 Temmuz Pazar günü Hatay’da yapacağız. Burada dereceye giren sporcularımızı 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonasında güreştireceğiz” diye konuştu.

Burada biz sadece Hatay’ı güzelleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sportif faaliyetlerimizle de dikkat çekiyoruz diyen Savaş yaptığı açıklamada; “Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımımız en üst lig olan bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde. Fenerbahçe gibi bir takımı yenerek Türkiye Kupası Şampiyonluğunu yaşamış bir takımımız. Futbolda bu sene TFF 2.Lig’den Spor Toto 1.Lig’e çıktık. Buradaki hedefimiz bu sene Süper Lig’e çıkmak olacak. Hatay’ın alt yapısını çok büyük oranda yeniledik. Asi Nehri projemiz de sona geldik. Dünyanın en büyük Mozaik müzesini kazandırdık. Hatay 2021 yılında uluslararası Botanik Expo’sunu yapmaya hak kazandık. Medeniyetler Bahçesi projesi ile Avustralya ve Çin kentleriyle yarışan Hatay, bu ülkeleri geride bırakarak kazandık. Hatay’ın savaş içinde olmadığını, Paris, New York, Cenevre, Londra kadar güvenli olduğu bu kararla kanıtlanmış olduk. Aba Güreşi alanını, mersahı kazandırdık. Yine Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak örnek bir spor kompleksi yaptık. Türkiye’de bu şekilde tam teşekküllü, bir salon belki bir iki tane var. Biz belediyecilikte başarılı olduğumuz kadar sportif alanlarda da başarılı bir şekilde devam ediyoruz” diyerek çalışmalarına dikkat çekti.

Aba güreşinin bir diğer önemli ismi eski Judo Federasyonu eski Başkanı, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Olimpian Derneği Başkanı, Dünya Aba Güreşi 2. Başkanı emekli Tabip Albay Prof.Dr. İbrahim Öztek ise yaptığı açıklamada; “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç.Dr Lütfü Savaş ile birlikte unutulmaya yüz tutan aba güreşini canlandırmak için bir araya geldik. Yaklaşık 10 senedir bu güreşi önce Türkiye’de sonra da dünyaya duyurmak için ne gerekiyorsa yaptık. bu süreçte en büyük destekçimiz hiç şüphesiz ki; Başkan Lütfü Savaş Bey olmuştur. Aba güreşini artık sadece Türkiye değil dünya tanımaya başladı. Aba Güreşi geçmişti 5000 yıllık maziye sahip Bu spor Türklerin dört önemli sporundan biri olarak karşımıza çıkıyor Bunlar ok atma, kılıç kullanma, binicilik ve yıkışma (güreş). Türkler bu dört spor sayesinde nice alpler yetiştirmişler. Yani yenilmez savaşçılar, cengaverler, kaptutiler, serdengetiler bu dört spora önem verdikleri sürece devam etmiş. Gittikleri her yere de bu sporları götürmüşler” diyerek bu sporun tarihinden ve öneminden bahsetti.

Bugün artık Hatay sınırlarından Türkiye sınırlarına, oradan da Asya ve Avrupa sınırlarına uzanan aba güreşi, Uluslararası Aba Güreşi ismi altında yüzlerce hakem, antrenör ve sporcular yetiştirdiklerini vurgulayan Öztek; “On yıldır yapılan dünya kupası şampiyonalarında Hatay ilimizde artık kırk kadar ülke yarışır oldu. Bu yıl da Hatay, 22 Temmuz 2018 tarihinde Hatay’ın Anavatana katılışının 79. Yılı kutlamaları çerçevesinde Türkiye çapında büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Bu şampiyonada derece yapan sporcular 1-2 Eylül günleri yine Hatay’da yapılacak olan 9. Dünya Kupası Şampiyonasında yarışacaklardır. Aba güreşine mahsus orijinal güreş alanı mersah, dünyanın ilk ve tek aba güreşi müsabaka alanıdır “dedi.

3000 seyirci kapasiteli mersahın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile Prof. Dr. İbrahim Öztek’in fikri olduğu ve mimarisinin ise İbrahim Öztek’in oğlu Mimar Kürşad Öztek’e ait olduğu ifade belirtildi.

22 Temmuz’da yapılacak Türkiye şampiyonasına, lisans sahibi tüm aba, serbest, grekoromen, karakucak, şalvar güreşçileri, judo, kuşak güreşi, kuraş ve diğer elbiseli güreş yapan tüm sporcuların katılabileceği açıklandı.