ABC Deterjan’dan sosyal sorumluluk kampanyası: ’ABC ile yerli yerinde’

’ABC ile Yerli Yerinde’ adıyla adlandırılan proje sayesinde büyük bir kırsal kalkınma modeli oluşturulurken projenin odağında kadınlar var.

35 yılın üzerinde geçmişe sahip, yüzde 100 yerli deterjan markası ABC, ’ABC ile Yerli Yerinde’ adında yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk (KSS ) kampanyasına düzenledi. Proje kapsamında her yıl seçilecek farklı yerel değerler, proje kapsamında eğitim alacak kadınların istihdamı sayesinde canlandırılacak. Her yıl farklı bir yerel değere destek verilmesi planlanan KSS projesi kapsamında senede en az 22 kadına eğitim verilerek kadınların ekonomiye katılmaya teşvik edilmesi planlanırken, bu proje ile birlikte, yüzde 100 yerli bir marka olarak yerli değerleri bölgenin kadınları ile kendi yerinde koruyacak. Böylece kadınların ekonomiye dahil olduğu bölgesel kalkınma modeli oluşturulacak. Bu nedenle KSS projesinin adı da ’ABC ile Yerli Yerinde’ olarak belirlendi.

Kırmızı altın: safran

Projenin başlangıç yılı olan 2017’de ABC Deterjan üretim tesislerinin bulunduğu Osmaniye ilinin Bahçe ilçesinde seçilen 22 kadın, aldıkları safran ekimi eğitimi sonrası Kırmızı Altın olarak adlandırılan safran bitkisi ekimine başladı. Proje altyapı çalışmalarına 2017 yılının Mart ayında başlandı. Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında Osmaniye bölgesi toprağının safran çiçeği yetiştirmek için son derece elverişli olduğu belirlendi. Projede 2017 yılı için Osmaniye ilinin Bahçe ilçesinde 5 bin metrekarelik bir alan seçildi. Bu alanlar bölünerek kadın çiftçilere safran yetiştirmeleri amacıyla tahsis edildi.

Proje uygulamasının ilk yılında dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen ve kırmızı altın olarak adlandırılan safran seçilmesinin temel nedeni; safranın Anadolu’dan çıktığının bilinmesi. Ancak safran yetiştirmenin son derece zahmetli ve emek isteyen bir çalışma olması sebebiyle yıllar içinde ihmal edildiği biliniyor. Önümüzdeki yıllarda ABC tarafından safran yetiştirmeye verilecek desteğe devam edilecek, bunun yanı sıra her yıl yeni tarım ve zanaat girişimlerinin desteklenmesi ile projenin sürdürülebilirliği sağlanacak.

ABC Deterjan’ın destek verdiği KSS sayesinde 22 kadın için eğitimli istihdam oluşturulurken; bölgesel kalkınma modeli ile bölge ekonomisine yönelik riskler ortadan kaldırılacak. Bunun yanı sıra küçük ve çok parselli araziler tarıma kazandırılmış olacak. Kadınların kendi üretim gücünün farkına varıp başta aileleri, ilçeleri ve elbette ülke ekonomisi için bir katma değer sağlamaları, kendi arazileri üzerinde çalışarak yeterliliğini ispatlayıp özgüvenini geliştirmesi toplumsal kalkınma açısından büyük önem teşkil ediyor. Ayrıca alternatif üretim sistemi sayesinde genç nüfus göçünün de önlenmesi, yaşamlarının iyileştirilmesi, hayata bakışlarının zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Projenin işleyişi

ABC deterjan ilk yıl için projede yaklaşık 900 kg safran çiçeği soğanı alımını sağladı. Safran çiçeği soğanının kilogram fiyatı 100 TL. 2018 yılında safran çiçeği ekilecek alan ise iki katına çıkarılacak; yaklaşık 8 bin metrekare olacak. 8 bin metrekarelik alandan 6 kg. safran elde edilecek. Proje kapsamında 3 yıl sonunda Türkiye yıllık safran üretiminin yüzde 75 oranında arttırılması hedefleniyor. Safran baharatının gram fiyatı ise 40 TL.ye kadar yükseliyor. Safran çiçeği soğanının kilogram fiyatı 100 TL. Proje ile 3 yıl sonunda bölgedeki proje değeri 950 bin TL olarak planlanıyor.

Ayrıca, proje ile ABC ürün ailesinden yeni bir ürün daha tüketicilerin beğenisine sunulacak. ABC Parfumia Safran: Kırmızı Altın konsantre yumuşatıcı adındaki ürün Türkiye’de ilk defa safran çiçeğinin özel parfümü bir konsantre yumuşatıcıya yansıtılmış olduğu bildirildi. Yapaılan açıklamadai Kasım ayı sonunda raflara çıkacak bu üründen elde edilecek tüm kâr ’Yerli Yerinde’ projesinde kullanılmak üzere fon haline getirileceği kaydedilirken, elde edilen fonun bir kısmı da projenin ilerleyen yıllardaki etaplarına aktarılacağı bildirildi.

"Gururluyuz"

Proje kapsamında tüm süreci ve görüşmeleri yürüten ABC Deterjan Genel Müdür Yardımcısı Eser Arıcı Kıroğlu yaklaşık sekiz aydır bu proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye’nin önde gelen yüzde yüz yerli deterjan markalarından biri olarak yerel değerlerimizin korunmasına öncülük eden bir proje arayışına girdik. Kadınlarımızın eğitim alarak istihdam edildiği, kendilerine ve ailelerine gelir kazandırabileceği modeller üzerinde uzun süren çalışmalar yaptık. Fabrikamız Osmaniye Bahçe’de olduğu için başlangıç noktamızı Bahçe olarak belirledik. Bu amaçla da Ziraat Odası ile iş birliğine gittik. En sonunda tıpkı ABC Deterjan gibi yerli bir unsur olan safran bitkisi ile yola çıkmaya karar verdik. Zira safranın ilk üretim yerlerinden birinin Anadolu olduğu biliniyor. Yetiştirilmesi oldukça zahmetli ve emek isteyen bir bitki olduğu için hak ettiği değeri bulamamış. Biz safran gibi pek çok farklı yerel değerin hak ettiği yeri bulabilmesi amacıyla yola çıktık. Kadın çiftçilerimize bölgesel olarak vereceğimiz destekler artarak devam edecek. Hem kadının emeğini değerlendiren hem de bölgesel kalkınmaya destek veren bu projeyi hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, "14 bin nüfuslu Bahçe ilçesinin değerlendirmeye elverişli pek çok ufak ve parselli arazisi vardı. Bahçe Ziraat Odası olarak bu arazilerin nasıl değerlendireceği konusunda uzun soluklu bir araştırma yaptık. Bu atıl ve değerlendirmeye muhtaç arazilerde ABC Deterjan’ın desteğiyle safran yetiştirmeye karar verdik. İlk yıl 5 bin metrekare olarak belirlediğimiz alanı önümüzdeki yıl 8 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Bölgemizden 22 tane kadın bir dönem boyunca safran çiçeği yetiştirmek konusunda detaylı bir eğitimden geçti. Bu sayede ilk yılda çiftçi kadınlarımızın geliri 8 bin TL ila 10 bin TL arasında hesaplanmıştır. Diğer yıllarda yüzde 75 artışla devam edecek bir üretim olmakla birlikte her yıl projeye kadınların katılımı sağlanacak üçüncü yılın sonunda 66 kadın proje yer alacaktır" dedi.