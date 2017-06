"ABD, Rusya ve İran’da gücümüzü tanıtacak"

Açılış aşamasına gelen Tahran ve New York ve Moskova’daki TTM’lere firmalarımızdan büyük talep geldi" dedi.

Türk hazır giyim sektörünü hedef pazarlarda yerinde tanıtma projesinin en önemli adımlarından biri olan Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) için geri sayımda sona gelindi. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Tahran ve New York TTM’lerin açılışa hazır olduğunu, Moskova TTM’nin ise 2017’nin sonuna kadar yetiştirilmesinin planlandığını bildirdi. Sektörel derneklerin üyeleriyle 10 gün içinde 5 kez bir araya gelen Hikmet Tanrıverdi, TTM’ler ve İHKİB öncülüğünde milli katılım düzenlenen fuarlar hakkında bilgi verdi. Türkiye ekonomisinin itici gücü olan hazır giyim ihracatını daha yukarılara taşıma hedefinde TTM’lere büyük önem verdiklerini vurgulayan Tanrıverdi, şunları söyledi: “Eğer çok daha fazla ihracat yapmak istiyorsak alıcıyı oturup bekleyemeyiz, bizim onların ayağına gitmemiz, her an ulaşılabilir olmamız gerekiyor. Bu amaçla kurulması planlanan ve hazırlıkları uzun süredir devam eden TTM’lerde artık sona aşamaya geldik. Tahran ve New York’taki TTM’ler açılışa hazır. İHKİB için Tahran’da 39, New York’ta 10 showroom ayrıldı. Tahran’da 18, New York’da 7 firmamızla sözleşme imzaladık. 80 showroomun İHKİB’e tahsis edileceği Moskova TTM’nin de yıl sonuna kadar hazır olması planlanıyor.

LASİAD, OTİAD, ÇSD, TİGSAD, MESİAD, KYSD, TRİSAD ve BATİAD ile gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı 5 toplantıda TTM’lerin sunduğu büyük fırsatları anlattık. Ekonomi Bakanlığımız hedef ülkelerde açılan TTM’lerde faaliyet gösteren firmalarımıza kira, personel ve tanıtım giderleri için yüzde 75 destek veriyor Açılış aşamasına gelen Tahran ve New York ve Moskova’daki TTM’lere firmalarımızdan büyük talep geldi. Özetle söylemek gerekirse ihracatını daha da geliştirmek isteyen firmalarımız için TTM’lerde büyük fırsatlar var. Biz bu fırsatı değerlendirecek 129 lejyoner firma ile ülkemizi ve sektörümüzü dünyaya hakkıyla tanıtacak, sektörel ihracatımızın gücüne güç katacağız".

Ekonomi Bakanlığı yüzde 70 fuar desteği veriyor

Türk hazır giyim sektörü için uluslararası fuarların da büyük önemi olduğunu vurgulayan Hikmet Tanrıverdi, Londra, Las Vegas, Moskova, Paris, Kiev, Almatı ve Münih’teki fuarlara firmaların İHKİB öncülüğünde milli katılım düzenlediklerini söyledi. Tanrıverdi, Ekonomi Bakanlığı’nın fuarlar için de firmalara yüzde 70’e varan oranlarda destek verdiğinin altını çizdi.

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi’nin TTM’ler ve fuarlarla ilgili bilgilendirme toplantısına katılan dernekler şöyle; Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD), Osmanbey Tekstilci İş Adamları Derneği (OTİAD), Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD), Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD), Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD), Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD), Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSİAD) ve Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği (BATİAD).