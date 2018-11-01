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ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden Ampute Futbol Milli Takımı'na destek

ABD Türkiye Büyükelçiliği, Dünya Kupası’nda 5-1 yenildikleri Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı için destek mesajı paylaştı.

ABD Türkiye Büyükelçiliği, Dünya Kupası'nda 5-1 yenildikleri Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı için destek mesajı paylaştı.


Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milliler gruplardaki son maçında ABD'yi 5-1 yenerek 3'te 3 yaptı. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ikinci turda İrlanda ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar için destek mesajı paylaştı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Maçı kaybetmiş olsak da, size yenilmiş olmaktan dolayı mutluyuz. İrlanda'ya karşı iyi şanslar. Sizi destekliyor olacağız" ifadelerine yer verildi.


Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası 2. tur maçında bu gece TSİ 03.00'te İrlanda ile karşılaşacak.

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