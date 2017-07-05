ABD uçuşlarında uygulanan elektonik cihaz yasağı kalktı

laptop alarak uçtu.

ABD hükümeti, Türkiye’den ABD’ye yapılan direkt uçuşlarda el bagajlarında laptop, ipad ve kamera gibi elektronik eşyaların taşınmasına getirdiği yasak bu gün itibariyle kaldırıldı. Yasağın kalkmasın kalkmasının ardından ilk kez saban 07.00’da THY’nın TK 03 sefer sayılı New York yolcuları uçağa elektronik eşyalarıyla bindi.

Yasağın kalkması yolcular tarafından da olumlu karşılanırken, yasağın kalktığını öğrenen yolcular laptop’larını yanına aldı.

ABD uçuşlarında uygulanan kabine elektronik eşya almama uygulamasının bittiğinden çok memnun olduğunu söyleyen Emre Tokmak, “ Tabi alıyorum. Herhalde şu dönemde almayan yoktur. Çok isabetli oldu kaldırılması. Bu gün kaldırıldığını biliyordum. Hatta uçak bileti alırken acaba dedim bir gün sonraya mı alsam bileti. Nolur nolmaz diye. Ama bu gün kaldırılacağını memur söyleyince bu güne aldım” dedi

Elektronik yasağının katlığını babasından öğrendiğini söyleyen Barış Can Köymen, “ New York’a gidiyorum. Laptopumu aldım yanıma. Bu gün kalktığını biliyordum. Babam söylemişti. Haberlerde duymuş” dedi

Elektronik eşye yasağının kalktığından emin olmadığı için laptop’unu bagaja koyan Hasan Orbay, Çantaya koydum. Emin olamadığım için. Öğrendim ama net değildi. Onun için emin olamadım. Yasağın kaldırılması iyi oldu. Sonuçta bir kısıtlama idi. İyi oldu yasağın kalkması bence” dedi

Tüm yolcular İz Dedektörü’nden geçirildi

Yasağın kalkması ile uçak içine alınan elektronik cihazların ve yolcuların tamamı uçağa binmeden önce İz dedektörü’ndan geçirildi. Elektronik eşyalardan ve yolculardan alınan numuneler tek tek iz dedektörüne sokularak incelendi. Yolcular bu incelemenin ardından uçağa alındı.