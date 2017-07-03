ABD uçuşlarında uygulanan yasak kalkıyor

Yasağın kalkacağını Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından duyurdu.

ABD, Türkiye’den uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağını Çarşamba günü kaldırıyor. ABD’nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri bu hafta Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de karar verilecek. Yasağın kalkmasında Atatürk Havalimanı’na getirilen tomografi cihazlarından geçirilen elektronik aletlerin tamamının daha sonra bomba tespit detektöründen geçirilecek olması etkili oldu.

Kararı Twitter hesabından duyuran Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz. Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal” paylaşımını yaptı.