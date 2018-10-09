ABD'de Goulian kazandı, zirve el değiştirdi

Akrobatik uçuşlarıyla nefes kesen cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race'te sezonun sondan bir önceki yarışını Michael Goulian kazandı. ABD'nin Indianapolis şehrinde düzenlenen yarışı kendi seyircisi önünde muhteşem bir performansla noktalayan Goulian, genel klasmanda da zirveye yükseldi. Air Race'te şampiyon 18 Kasım'da Teksas'ta belli olacak.

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun son yarışlarında müthiş bir rekabet yaşanıyor. Asya ve Avrupa'daki yarışların ardından ABD'ye taşınan heyecanda zirve son yarış öncesi yine el değiştirdi. Yaklaşık 40 bin taraftarın takip ettiği yarışta rakiplerinden daha iyi bir performans sergileyen ABD'li pilot, kendi seyircisi önünde zafere ulaştı. Onu bu sezon ilk kez podyum gören Kanadalı Pete McLeod ve Fransız Nicolas Ivanoff takip etti.

Bu galibiyet Goulian'a genel klasman liderliğini de getirdi. 5 yarış sonunda ilk kez kazanan ve 70 puana ulaşan Goulian, son haftaların formda ismi 65 puanlı Martin Sonka'yı geride bırakarak zirveye oturdu. Avustralyalı Matt Hall da 63 puanla üçüncü sırada yer aldı. Red Bull Air Race'te sezonun son yarışı 18 Kasım'da Teksas'ta düzenlenecek. Pilotlar arasındaki müthiş şampiyonluk rekabeti, gökyüzünde inanılmaz görüntülere sahne olacak.