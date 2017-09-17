ABD’de hayatını kaybeden Tuğbanur Karataş için cenaze namazı kılındı

ABD’ye dil eğitimi için giden 3 Türk genci, Türkiye’ye dönmelerine sayılı günler kala Teksas’tan yola çıkmış ve Louisiana yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucunda 22 yaşındaki Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz hayatını kaybetmişti.

Cenazelerin Türkiye’ye getirilmesinin ardından Tuğbanur Karataş için Alibeyköy Yeşiltepe Cami’sinde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan namaza Tuğbanur’un babası Mustafa, annesi Filiz, ablası Ezine Karataş ve yakınları katıldı. Tuğbanur Karataş’ın cenazesi kılınan namazın ardından Kağıthane Mezarlığı’na defnedildi.