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17 Eylül 2017 14:23

ABD’de hayatını kaybeden Tuğbanur Karataş için cenaze namazı kılındı

Dil eğitimi için gittiği ABD’de trafik kazasında hayatını kaybeden Tuğbanur Karataş Alibeyköy’de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ABD’de hayatını kaybeden Tuğbanur Karataş için cenaze namazı kılındı

17 Eylül 2017 14:23


ABD’ye dil eğitimi için giden 3 Türk genci, Türkiye’ye dönmelerine sayılı günler kala Teksas’tan yola çıkmış ve Louisiana yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucunda 22 yaşındaki Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz hayatını kaybetmişti.


Cenazelerin Türkiye’ye getirilmesinin ardından Tuğbanur Karataş için Alibeyköy Yeşiltepe Cami’sinde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan namaza Tuğbanur’un babası Mustafa, annesi Filiz, ablası Ezine Karataş ve yakınları katıldı. Tuğbanur Karataş’ın cenazesi kılınan namazın ardından Kağıthane Mezarlığı’na defnedildi.




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