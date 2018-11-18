ABD'den 'pedofili' suçlamasıyla sınır dışı edilen FETÖ'cü, sağlık kontrolünden geçirildi

ABD'de pedofiliden suçlu bulunarak sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Mehmet Salih Gözegir, sağlık kontrolünden geçirildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yaptığı operasyonda aralarında FETÖ'nün ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfının Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Gözegir'ün de bulunduğu 23 şüpheli, 'çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek' ve 'çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak' suçundan gözaltına alınmıştı. Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ'cü Mehmet Salih Gözegir, geçtiğimiz gün sınır dışı edilerek İstanbul'a gönderilmiş ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Gözegir, bu sabah sağlık kontrolü için polis ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Elleri kelepçeli bir şekilde polis tarafından hastaneye getirilen Mehmet Salih Gözegir, sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete götürülmek üzere ekip aracına bindirildi.