ABD’nin Türk çeliğine haksız vergi kararları DTÖ’de

Dünya Ticaret Örgütü’nün Anlaşmazlıkların Halli Organı (AHO), 19 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantısında Türkiye’nin başvurusu üzerine ABD’nin Türk çelik boruları aleyhine aldığı telafi edici vergi önlemlerini değerlendirdi ve konunun görüşüleceği bir panel kurulması kararı alındı. Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, panel kararını son derece olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu davada haklılığımızı eninde sonunda ispatlayacağız" dedi.

Türkiye, ABD tarafından Türkiye menşeli aralarında OCTG’nin (Çelik petrol ve sondaj boruları) de olduğu muhtelif çelik ürünlerinde uygulanan telafi edici vergi önlemlerine konu olan bazı programların Dünya Ticaret Örgütü’nün Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması (SCM) ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Organına (AHO) başvuruda bulunmuştu. Türkiye ile ABD arasında 28 Nisan 2017’de gerçekleştirilen danışmalardan sonuç alınamaması üzerine Türkiye, panel kurulmasını talep etti. AHO’nun 22 Mayıs 2017 tarihindeki toplantısında ABD tarafından bu talep reddedildi. Mücadelesini sürdüren Türkiye’nin 19 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen AHO toplantısında yeniden panel kurulması talebini iletmesi üzerine bu kez sonuç olumlu oldu ve toplantıdan panel kararı çıktı. Böylece Türkiye’nin haklılığını ispatlamasının yolu açıldı.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, panel kararının Türk çelik sektörü adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, "Ekonomi Bakanlığımızın liderliği ile Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki mücadelemiz sürüyor. ABD’nin iddiasının aksine Türkiye’de kamu kurumu niteliğinde bir çelik üreticisi bulunmamaktadır. Tüm üreticilerimiz özel firmalardır. Öte yandan bu firmalardan hiçbiri devletten herhangi bir surette teşvik almıyor. Zaten aynı iddianın araştırıldığı Kanada OCTG soruşturmasında otoriteler kamu kurumu çelik üreticisi iddiasının kanıtlanamadığını özellikle ifade etmiştir. Kanada’nın konuya daha objektif yaklaşması, Kanadalı otoritelerin siyasi baskılara boyun eğmemelerinden kaynaklanmaktadır. ABD’li otoriteler maalesef siyasi baskıdan etkilenerek karar vermişlerdir. Bu mecrada alacağımız olumlu kararın; mevcut soruşturmaları etkileyeceği gibi ABD’de ve diğer ihraç pazarlarımızda açılma ihtimali olan haksız soruşturmaları da engelleyeceğini düşünmekteyiz. Biz Birlik olarak Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak yapılan adil ticaretten yanayız. Girişimlerimiz sonucunda Dünya Ticaret Örgütü’nün Anlaşmazlıkların Halli Organında kurulacak panelin başvurumuzu objektif olarak değerlendireceğine inanıyoruz. Bu davada haklılığımızı eninde sonunda ispatlayacağız" diye konuştu.