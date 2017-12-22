Vizyon Koleji Kurucu Ortağı Abdülkadir Özbek, yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilerin özellikle İngilizce öğrenme süreçlerini kolaylaştıran bir uygulama gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Eğitimde dönüşüme liderlik ettiklerini ifade eden Abdülkadir Özbek, "Dünyada son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler her sektörü etkilediği gibi eğitim sektörünü de etkilemeye başladı. Bizde bu anlamada Vizyon kolejini kurarken teknolojiyi en akıllı ve verimli bir şekilde kullanarak Türkiye’deki eğitimin dönüşümüne liderlik etmek amaçlıyla kurduk. Eğitim sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmelerde özellikle teknolojik araçlar kullanılmaya başladı. Bunların öne çıkarılması önemlidir. Biz burada doğru bir şekilde bir araya getirerek bir eğitim modeli getiriyoruz. Ben yaptığım işi çok basitçe otomotiv sektöründe bir örnekle izah ediyorum. Otomotiv sektöründe Tesla ne ise Vizyon Koleji de eğitim sektöründe onu ifade ediyor. Eğitimde dönüşüme liderlik etmeye çalışıyoruz. Yaşanan teknolojik gelişmeleri okuldaki uygulamaları en güzel şekilde uygulayarak öğrencinin öğrenme süreçlerini kolaylaştıran takibini kolaylaştıran ölçme değerlendirmede çok hassas şekilde uygulama gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

“Vizyon Kolejini ‘İngilizce konuşturur, üniversiteli yapar’ sloganı ile açıklayabilirim”

Uyguladıkları sistem ile öğrencilere ortaokul yıllarından itibaren bir üniversite deneyimi yaşattıklarını ifade eden Vizyon Koleji Kurucu Ortağı Abdülkadir Özbek, öğrencilerin interaktif eğitim yöntemi sayesinde İngilizce konuşmalarına büyük fayda sağladıklarını vurguladı.

Özbek şu ifadeleri kullandı: “Bu yapmış olduğumuz uygulama sadece Türkiye değil dünya çapında da dikkat çekiyor. Dünyanın farklı yerlerinde akademisyenler eğitim girişimcileri okulumuzu ziyaret ederek yapmış olduğumuz uygulamalar hakkında bilgi alıyorlar. Bazı kongrelerde bunların paylaşılmasını istiyorlar. Bizler de oralara giderek bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu yapmış olduğumuz yenilikçi uygulamaların en büyük artısını dil öğrenmede yaşıyoruz. Türkiye’de biliyorsunuz İngilizce konusu problemlidir. Birçok kişi ‘anlıyorum ama konuşamıyorum’ demektedir. Bu yapmış olduğumuz uygulamada öğrencilerin özellikle İngilizce konuşmasına çok büyük fayda sağlıyor. İnteraktif eğitim yazılımları sayesinde öğrencilerin daha iyi bir eğitim almaları sağlanıyor. Çok daha fazla pratik yapmasını sağlıyor. Öğrencilerin üretim yapmasını sağlıyor. Konuşmasını yazmasını sağlıyor. Bizim en somut faydasını gördüğümüz alanların başında İngilizce geliyor. Ayrıca, uyguladığımız sistem sayesinde öğrencileri ortaokul yıllarından itibaren bir üniversite deneyimi yaşatabiliyoruz. Kısaca Vizyon Kolejini ‘İngilizce konuşturur, üniversiteli yapar’ sloganı ile açıklayabilirim. Yapmış olduğumuz bu uygulamalar sayesinde öğrenci üniversiteye gittiği zaman iş hayatına atıldığı zaman burada almış olduğu becerileri iş hayatında çok rahat bir şekilde uygulayabilir”.

“Eğitim girişimcilerinin ciddi bir ilgisi var; kriterleri karşılayanlara franchise vereceğiz”

Gerekli kriterlerin karşılanması halinde eğitim girişimcilerine franchise verebileceklerini ifade eden Özbek, “Son yıllarda Türkiye’de özel okullaşma oranı giderek artıyor. Türkiye ortalaması şuan yüzde 8’lere yaklaştı ama hükümetin hedefi bunu yüzde 15-20’lere çıkarmak. O anlamda da birçok girişimcinin eğitim sektörüne yatırım yapmaya başladığını görüyoruz. Biz de önümüzdeki 5 yıl içerisinde 50 kampüs açmayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin uzun vadede her ilinde kampüs açma hedefimiz var ve bu kampüslerin bir kısmını kendimiz açacakken bir kısmını da illerdeki eğitime gönül vermiş eğitim girişimcileriyle açıyor olacağız. Burada da franchise sistemleri devreye giriyor zaten teklif geldikten sonra o kriterleri değerlendirdikten sonra uygun görüyorsak yatırımcımızla anlaşıp o ile en nitelikli eğitim yatırımlarından bir tanesini götürüyor olacağız. Vizyon koleji açıldığı yerlerde farklı eğitim konseptiyle dikkat çekiyor olacak. Eğitim girişimcilerinin de bu noktada ciddi bir ilgisi var. Bunların değerlendirmesini en hassas şekilde yapıp eğitime gönül verenlerle eğitime yatırım yapmak isteyen girişimcilerle yola devam ediyor olacağız” şeklinde konuştu.

“Hem eğitim girişimcilerine hem de kendi okullarını geliştirmek isteyenleri okulumuza bekliyoruz”

“Biz bu büyümeyi gerçekleştirirken, 5 yılda 50 kampüs açarken sadece kendi açacağız kampüslere ve okullara değil Türkiye’deki mevcut okullara da ilham veren mevcut uygulamalar gerçekleştiriyoruz” diyen Abdülkadir Özbek, şöyle konuştu: “Bu anlamda mevcut okullarda kendi yapmış oldukları eğitimler, uygulamaları daha geliştirmek istiyorlarsa özellikle teknolojik dönüşüm yaşamak istiyorlarsa bu anlamda bize başvurmaktan çekinmesinler. Burada elde etmiş olduğumuz bilgiyi, tecrübeyi sektörle de paylaşmaktan gurur duyuyoruz. O anlamda hem eğitim girişimcilerine hem de kendi mevcut okullarını geliştirmek isteyen girişimcileri okulumuza bekliyoruz”.