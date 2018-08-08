Abdullah Avcı: “Avrupa kupalarında 5 senedir adım adım ilerliyoruz”

Bu sene öncelikli hedeflerimizden biri gruplara kalabilmek” dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, Avrupa’da ve ligde mücadele edecek takımlara başarı dileyerek, “Umarım kazanarak başlarız. Rakibimiz de buradan güzel anılarla ayrılır. Burnley, son 50 senede ilk kez Avrupa kupalarına katılıyor. Son 3 sezondur Premier Lig’de oynuyorlar. Tipik bir İngiliz takımı. Benzer yönlerimiz var. Hocaları 6 senedir çalışıyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Doğrudan oyunu çok fazla deneyen, kenardan isabetli ortalar yapabilen, 4-4-2 ve 4-2-3-1 düzeninde oynayan, fizik kalitesi yüksek ve az pas yapan bir takımla mücadele edeceğiz. Uluslararası arenada her takımın iyi planı olduğu için kolay değil ama biz de 5 senedir Avrupa kupalarında adım adım ilerliyoruz. Bu sene öncelikli hedeflerimizden biri gruplara kalabilmek. Son 2 senedir kovaladığımız tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek ve başarılı olmak” ifadelerini kullandı.

“Değişik kültürlerle karşılaşmak cebimize birçok şey koyuyor”

Birçok farklı ülke takımları ile karşılaşmalarının kendileri için faydalı olacağını ifade eden Avcı, “Beşinci senedir Avrupa kupalarına katılıyoruz. Bir kulübün gelişimi adına son derece önemli mesafeler kat ediyoruz. Hollanda, İspanya, Belçika ve Bulgaristan takımlarıyla karşılaştık. Oyun anlamında ve diğer ülke futbollarını tanıma adına önemli gelişim sağladık. İlk kez bir İngiliz takımıyla karşılaşacağız. Canlı izlettirdik ve analizlerini yaptık. Değişik kültürlerle karşılaşmak, cebimize birçok şey koyuyor. Bir takımın olumlu yönleri varsa olumsuz yönleri de var. Onun üzerinden planlı bir şekilde hazırlandık” diye konuştu.

“Adebayor özel çalışmalarına devam edecek”

Deneyimli teknik direktör, Adebayor ile ilgili de, “Son derece sağlıklı. Kendisiyle özel bir görüşme yaptık. Sadece biraz maç eksiği var. UEFA kadrosunda bizimle ama yarın olmayacak. Kendi özel çalışmalarına devam edecek. Hafta sonu tekrar konuşup, Trabzonspor maçı için karar vereceğiz. Arda Turan’ın ligde cezası var. Sakatlıktan dolayı yeni yeni takımla çalışmaya başladı. Umarım ikinci turda bizimle birlikte olacaktır” açıklamasını yaptı.