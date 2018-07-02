Abdullah Avcı: "Aynı heyecan ile devam etmek istiyoruz"

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, iyi bir sezon geçmesini dileyerek, “Bir sene birlikte olacağız. Güzelliklerin olduğu güzel oyunların olduğu bir lig olur. Bugün start verdik 9 temmuza kadar buradayız.9-23 Temmuz arası yurt dışında kampımız var. Milli takımda olan arkadaşlarımız 9 Temmuz’da aramıza katılacak. 4 hazırlık maçı yapacağız ve sonrasında da kısa bir kamp programımız var. 9 Ağustos’ta Avrupa kupası maçımız var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp sonrasında da lig başlayacak. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Her sene bir deneyim. Orada kalamayız. Bazı şeyleri normalleştiriyoruz. Önümüzdeki yılda yeni sezon yeni hedefler, yeni heyecanlar. Gelecek yıl yine aynı hedeflere koşan, son iki sezonda birinde 33’üncü haftaya kadar birinde de 34’üncü haftaya kadar yarışın içinde olan, aynı organizasyonda aynı planda aynı duyguda hareket eden bir takım olacak. Geçen sezon transfer sirkülasyonu olmasına rağmen 34 hafta yarışın içinde kaldık. Bu sene böyle bir durumumuz yok. Mukavelesi devam eden oyuncular var. İyi bir sezon geçirdik aramıza bir tek Soner katıldı. Aynı heyecan ile devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Soner Aydoğdu inandığım bir oyuncu”

Deneyimli çalıştırıcı, yeni transfer Soner Aydoğdu ile ilgili de konuşarak, “Soner benim milli takıma da aldığım, yetenekli bir oyuncu. Gençlerbirliği alt yapısından yetişmiş, en son Akhisasar’da olan inandığım bir oyuncu. Bugünü düşünürken geleceğe de yatırım yapmak amacıyla düşündüğümüz oyunculardan bir tanesiydi. O da bizi tercih etti. Şu an federasyona vereceğimiz kadromuz hazır. Ama oyuncumuzu isteyen olur arz talep meselesidir. B planımız var. Hiç bir şey olmayacakmış gibi devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Emre Belözoğlu Türk futbolunun özel oyuncularından biri”

Sözleşmesi uzatılan takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun Türk futbolunda önemli bir yerde olduğunu ifade ederek, “Kaptan oynayabildiği kadar oynasın. Türk futbolunun özel oyuncularından. Çok iyi çalışıyor bize çok katkı sağlıyor. Bu sene tekrardan oynamasını istedik. O da bu duyguyu fiziksel ve zihinsel olarak yaşıyor. O da oynamak istedi” değerlendirmesini yaptı.

"Yeni yönetim ve Cocu Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun"

Abdullah Avcı, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile ilgili de konuşarak, şunları kaydetti:

“Hem yönetim değişti hem de hoca değişti. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Dışarıdan takip ettiğimiz bir hoca. Avrupalı ve büyük ihtimalle sisteme ve düzene sadık, detaycı planlı bir organizasyon içinde çalışacağını düşünüyorum. Öyle olduğunu da gösteriyor. Hazırlık ve lig maçları başladığı zaman herkesin birbirini tanıma fırsatı daha fazla olacak. Onlara da hayırlı olsun.”

“4 sene önce sıfır seyircimiz vardı”

Başarılı teknik direktör, seyirci topluluklarının da arttığını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

“Son 4 sezonda Avrupa Ligi’nde ve Şampiyonlar Ligi Play-Off’unda yer alan bir takım olarak ve son iki sezonda da şampiyonluğu kovalayan bir takım olarak sayımız artıyor. 4 sene önce sıfır seyircimiz vardı, bugün 4 binleri 5 binleri bulmaya başladık. Seyirci sayısından çok kaliteli seyirci, hem kendine hem de takımına saygı gösteren bunun bir oyun olduğunu bir sezonun bitiğini ve yeni sezon başlayacak. Güzel duyguların olduğu Fair Play’in adına seyircilerin çoğalmasını istiyoruz. Kolay olmuyor bu bir kültür ve yavaş yavaş artıyor. İyi bir statları iyi bir tesisleri var seyirci desteğinin hızla artarak devam etmesini bekliyoruz.”

“Arda çok özel bir oyuncu”

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın Arda Turan ve Emre Belözoğlu hakkında yaptığı açıklamayla ilgili olarak ise Avcı, “Başkanımız konuyla ilgili konuştu oyuncularımız da şimdi bizimle beraber. Emre şu an antrenmanda, Arda’nın bir sakatlığı var, ligin son haftasında da sakatlığı vardı ve bir de cezası var. Aslında biz cezası yok gibi sakatlığını düşünüyoruz. 8 haftalık bir cezası var bir de haftalık bir süre ve 14 haftalık bir sürece tekamül ediyor. Arda çok özel bir oyuncu. O nedenle bizin transfere ihtiyacımız yok. Onun zihinsel ve fiziksel olarak burada olduğunu kısa zamanda göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye Beşiktaş’tan sonra en çok puan getiren takımız”

Avcı, hedeflerinin Avrupa’da gruplara kalabilmek olduğunu söyleyerek, “Geçen sezon Avrupa’da 10 maç oynadık. Türkiye’ye Beşiktaş’tan sonra en çok puan getiren takımız. İlk defa tarihinde grup oynadık. Avrupa’da öncelikli hedefimiz gruplara kalabilmek. Oralar bize çok büyük deneyim kazandırıyor. Orada olmak ülkeyi temsil etmek lige de çok olumlu yansıyor. Öncelikli hedefimiz gruba kalmak” diye konuştu.