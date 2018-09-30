Abdullah Avcı ile Erol Bulut karşı karşıya

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, eski yardımcısı Erol Bulut ile rakip olacak. Avcı, şu ana kadar Bulut'a karşı oynadığı 2 mücadeleden de galip ayrılmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacak. Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan turuncu-lacivertliler, topladığı 13 puanla 3. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi sonucu topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

Avcı üstünlük kurdu

Bu mücadele aynı zamanda eski dostları da bir araya getirmiş olacak. Uzun yıllar turuncu-lacivertli takımda Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, bu defa Yeni Malatyaspor'un başında eski hocasına rakip olacak. Daha önce Başakşehir ve Malatyaspor ligde 2 defa karşılaşmış ve bu müsabakaların ikisini de Avcı'nın takımı kazanmıştı. İstanbul ekibi, söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı takımın ağlarına 3 gol bırakmasına karşın kalesini de gole kapamayı başardı.

Fenerbahçe maçı öncesi kritik viraj

Geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Medipol Başakşehir, sahasında E.Y. Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı zorlu Fenerbahçe müsabakası öncesi moral depolamak istiyor. Turuncu-lacivertlilerde bunun yanında kaptan Emre Belözoğlu'nun dönüşünün de sevinci yaşanıyor. Erzurumspor mücadelesinden sonra PFDK'dan 2 maç men cezası alan tecrübeli oyuncunun cezası sona erdi. Emre, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

Düdük Fırat Aydınus'ta

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.