Abdullah Avcı: “Lideriz ve bunu devam ettirmek istiyoruz”

Oyun disipline sadık bir takıma karşı oynayacağız” dedi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını basına açık olarak sürdüren Başakşehir'de antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Malatyaspor maçını değerlendiren Avcı, “Erol hoca ile beraber çalıştık. Şimdi kendi başına çalışıyor. Geçen seneden itibaren takım savunmasını en iyi takımlardan biri. Bizim de zaten temelinden başladığımız takım savunması. Hücum oynarken de savunmayı nasıl yaptığımızı gösterme adında son derece önemli. İki tane iyi takım. Birisi takım savunmasını birisi de set oyununu oynayacak gibi duruyor. Lideriz, bunu devam ettirmek istiyoruz. Oyun disipline sadık bir takıma karşı oynayacağız. Biz de aklımızla, sabrımızla bunun içindeki oyun organizasyonlarını kullanarak kazanmak isteyeceğiz. Umarım güzel bir maç olur. Odaklandığımız nokta pazartesi oynayacağımız maç” diye konuştu.

“Emre döndü, iyi durumda”

Takımdaki futbolcuların son durumu hakkında bilgi veren Abdullah Avcı, “Napoleoni'nin sakatlığı devam ediyor. Elia'nın sakatlığı devam ediyor. Arda'nın cezası var. Emre döndü, iyi durumda. Onun dışında eksik yok. Alparslan sezonu kapatmıştı” şeklinde konuştu.

“İnanmazsan başaramazsın”

“İnanmazsan başaramazsın” diyen Avcı, “Son iki senedir, bir 33 hafta, 34 hafta yarışın içinde olduk. Bizim için harika bir durum. Yarıştığımız takımlar tarihi olan, şampiyonluk kültürü olan takımlar. Bunların içinde bizim oyun kalitemizle saygı görüyoruz. Bunu geliştirmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Orada bir lig yapılsa biz şampiyon oluyoruz”

Son iki seneye bakıldığı zaman yarıştıkları takımlarla puan ortalamalarının hepsinden iyi olduğunu vurgulayan Abdullah Avcı, “Orada bir lig yapılsa biz şampiyon oluyoruz. Ama genelde ligin düşen takımlarına çok puanlar verdik. O maçların ciddiyetini, önemini daha fazla vurguluyoruz” dedi.

“Talibiz, istiyoruz ve yapabilecek güçteyiz”

Türkiye'nin de adayın olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği hakkında da yorum yapan başarılı teknik adam, “Bu tür organizasyonların ülkemizde olması harika bir durum. 2012 yılından beri buna takip olmaya çalışıyoruz. Ben bunların küçüklerine ve büyüklerine de katıldım. Genç milli takımlarda çalışırken. Organizasyon olarak harika işler yapabiliyoruz. Statlarımız yeni. Talibiz, istiyoruz ve yapabilecek güçteyiz. Umarım bugün güzel haber alırız” değerlendirmesinde bulundu.