Abdullah Avcı: "Tercihimi yerli oyuncudan yana kullanıyorum"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen Best Of Kültür 2018 ödül töreninde yılın teknik direktörü ödülünü aldı. Avcı, tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kısa bir sezon değerlendirmesinde bulunan deneyimli teknik adam, "Sezon iyi geçti. 34 hafta yarışın içinde kalmak ve son iki sezondur bunu kovalamak bizim için çok değerli" şeklinde konuştu.

Mevcut kadroyu koruyarak yola devam edeceklerini açıklayan Avcı, "Çoğu takım şu an çok durağan. Bizim 22 oyuncumuzun mukavelesi şu an devam ediyor. Elit bir kadrom var. Hem günü hem de bir sonraki seneyi düşünerek mevcut kadroyu koruduk. Belki içine bir oyuncu atıp aynı kadroyla yeni sezon ve yeni hedeflerle yola çıkacağız. Şu an itibariyle bütün planlamamızı da yaptık. Her şeyimiz hazır sadece ufak çalışmalar yapıyoruz. Ufak bir tatil, sonra biraz Dünya Kupası seyredip tekrar start vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Transferde önceliğini yerli oyuncular olduğunu belirten Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Benim birinci kriterim iyi oyuncu. Ama oluyorsa, eşdeğerse yerliden yana tercihimi kullanıyorum. Milli takımlarda da birçok oyuncuyla çalışmamdan dolayı öncelikli tercihimiz yerli oyuncular. Olmazsa tespit ettiğimiz oyuncular da var, üzerinde çalışmalar yapıyoruz. 8 numara iç orta saha oyuncusu, bazen 8 bazen de 10 kullanabileceğim yönlü oyuncular bakıyoruz. İletişim halinde olduklarımız var" diye konuştu.

Dünya Kupası’nda Belçika’nın sürpriz yapabilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Avcı, "Büyük organizasyonlarda hep değişik takımlar da çıkabiliyor. Sezonun yorgunluğunun ardından büyük bir organizasyon. Keşke biz de orada olabilseydik. Ben Belçika’nın Olimpik Milli Takımı’ndan beri yaptığı yatırımın bu turnuvada karşılığını alacağını düşünüyorum. Fransa’nın kaliteli bir takımı var. Tabii bu işin domine taşları var; Brezilya, Arjantin, Almanya gibi. Bunların arasında dönecek gibi. Ama sürpriz olarak Belçika’dan herkesin her turnuvada olduğunu gibi benim de beklentilerim var" dedi.

A Milli Takım’daki gençleştirme hareketini doğru bulduğunu dile getiren Abdullah Avcı, "Yetenekli oyuncu grubu var şu an itibariyle. Bir gençleştirme durumu da oluştu. Ama tecrübeli oyuncular da gerekiyor. A Milli Takım’da 27-28 yaş ortalaması deneyimlilerin en iyi olduğu zamanlardır. Baktığımızda bizden de 3 oyuncu vardı. Hatta Roma’ya giden Cengiz’i de sayacak olursak 4 tane oyuncu. Oyuncuların sık maçlar yapması, kulüplerin Avrupa kupalarına maçlar oynaması oyuncuların gelişimine katkı sağlayacaktır. İyi futbolcular var. Oyuncuları doğru organize edersek bir sonraki turnuvada olabilmek en büyük arzum. Benim hoşuma gitti. Açıkçası keyif aldım. Tabii ki yeni yeni beraber oynamaya başladılar ama bu zaman isteyen bir şeydir" açıklamasında bulundu.

A Milli Takım’da genç oyuncuların yanı sıra tecrübeli isimlerin de bulunması gerektiğini söyleyen Avcı, şöyle konuştu:

"2011’de yeni hocaydım. Kadroda Emre Belözoğlu’nu açıkladığımda büyük tepkiler almıştım. Geçen sene itibariyle ise niye alınmıyor diye konuşuluyordu. Deneyim uluslararası seviyede önemli. Bu kadronun içinde de deneyimliler olacak. Şu an özel müsabakalar oynanıyor, oyunlar deneniyor. Ama deneyimliler muhakkak olacak, olması da gerekiyor. Bu işin yaşı yoktur, iyi performans vardır."

Turuncu-lacivertli takımın genç oyuncusu İrfan Can Kahveci hakkında da konuşan Abdullah Avcı, şunları söyledi:

"Yatırım için aldığımız Türk futbolunun son zamanlardaki en yetenekli oyuncusu. Eksikleri vardı. Fiziksel olarak top rakipteyken de oynama özelliğini, Top bizdeyken ise neler yapması gerektiğini hızla alan bir oyuncu. Çok kaliteli oyuncularımız var. Emre gibi önünde çok doğru bir örnek var. Sadece bir mevkide oynuyordu şimdi birkaç mevkide kullanabiliyoruz. Beklentimiz yüksek. Milli Takım ona cevap verdi, çağırdı. Önümüzdeki sene itibariyle daha ön plana çıkacak diye bekliyorum."

Spor Toto Süper Lig’de rakiplerine göre daha hazır bir takım olduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bizim takımımız hazır. Geçen sene bir değişim yapmıştık. Gidenler ve gelenler oldu. Ona rağmen organizasyonu doğru yaptık. Kalitemiz arttı ve 34 hafta yeniden yarıştık. Bu sene daha entegre olacağız. O beraber oynamış takımın önüne zihinsel olarak yeni hedefler koyacağız. Bizde transfer son ana kadar kalmıyor, hep erken davranıyoruz. Temmuz’un 2’sinde çalışmalara burada başlayacağız. 9’unda Avusturya’ya gidiyoruz. 23’üne kadar oradayız. Sonra dönüp tekrar gideceğiz ve iki hazırlık maçı oynayacağız. 9 Ağustos’ta Avrupa ön eleme, 10-11-12’de de lig başlıyor" şeklinde konuştu.

Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’tan sonra en fazla puan alan takım olduklarını hatırlatan Abdullah Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aldığımız puan veya çıkamadığımız bir üste yenisini koyabilmektir. Önümüzdeki sezon da üstüne koymak istiyoruz. Geçen sezon 10 resmi müsabaka oynadık. 34 lig, 10 Avrupa. Toplamda da 48 müsabaka oynadık. Gruptan da 1 golle çıkamadık. Şampiyonlar Ligi’nin direğinden döndük. Bunlar bizim için deneyim. Bir sonrasına en iyi şekilde hazırlanıyoruz."