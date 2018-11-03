Abdullah Avcı'dan iki değişiklik

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçına göre 11'de iki değişilik yaptı. Avcı, Kerim Frei'ın yerine Eljero Elia'ya, Uğur Uçar'ın yerine de Junior Caiçara'ya şans verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, kadro üzerinde çok oynamadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, 10. haftada deplasmandaki Konyaspor müsabakasına göre iki değişiklik gerçekleştirdi. Avcı, sağ bekte Uğur Uçar'ın yerine Junior Caiçara'yı görevlendirirken, hücum hattında da Kerim Frei-Eljero Elia değişikliği yaptı.