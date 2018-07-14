Olçok’u mezarı başında anan gençler, Olçok için dua etti.

Makedonyalı 3 bisikletçi, 15 Temmuz şehitlerinden Abdullah Tayyip Olçok anısına başkent Üsküp’ten başlattıkları bisiklet turunu İstanbul’da tamamladı. 3 bisiklet tutkunu, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi darbecilere direnirken 15 Temmuz Şehitler köprüsünde şehit edilen Abdullah Tayyip Olçok’un hikayesinden etkilenerek bisikletle 850 kilometre pedal çevirip İstanbul’a geldi. Eyüpsultan Belediyesi tarafından misafir edilen gençler, önce Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bulunan Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti, ardından 16 yaşında şehadet şerbetini içen Abdullah Tayyip Olçok’un kabri başında dua ettiler.

15 Temmuz’da yaşananların ülke dışında yankı uyandırdığını belirten Başkan Remzi Aydın,"Makedonya’dan 3 tane bisikletli kardeşimizi Eyüpsyultan’da misafir ediyoruz. 15 Temmuz’un en genç şehidi Abdullah Olçok’tan etkilenen bisikletçiler, Abdullah Olçok’un kabrini ziyaret etmek istediler. O şekilde bir proje gerçekleştirmişler, bizde kendilerini misafir ediyoruz. 850 kilometre pedal çevirerek Makedonya’dan İstanbul’a geldiler, şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecekler. 15 Temmuz, milletimiz ve ülkemizin son 15 yılda eski şanlı tarihine dönüş sürecini en önemli engelleme teşebbüslerinden biri. Milletimizin şanlı direnişi ve kararlılığı ile, direnişiyle, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve Allah’ın izniyle bu darbe teşebbüsü püskürtülmüştür" dedi.

Makedonyalı Gençler ise, Abdullah Tayyip Olçok’u nasıl anacakları düşündüklerinde akıllarına böyle bir proje geldiğini söylediler.