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20 Haziran 2018 22:18

Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun cenazesi ailesine teslim edildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun (60) cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun cenazesi ailesine teslim edildi

20 Haziran 2018 22:18


İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden olan 60 yaşındaki Abdülmetin Balkanlıoğlu, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hastanedeki işlemlerinin ardından Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı. Balkanlıoğlu’nun ölüm haberini alan kardeşi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu beraberinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile birlikte Adli Tıp Kurumuna geldi. Balkanlıoğlu’nun çok sayıda seveni de Adli Tıp Kurumu önün uzun süre cenazenin çıkışını bekledi. Burada işlemleri tamamlanan Bakanlıoğlu’nun cenazesi aile yakınlarınca teslim alınarak Fatih’te bulunan İsmailağa Kuran Kursu’na götürüldü. Abdülmetin Balkanlıoğlu’nun cenazesinin yarın ikindi namazını müteakiben Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.




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