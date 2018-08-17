Abdurrahim Albayrak’tan transfer müjdesi

Başkanı Abdurrahim Albayrak, sponsorların da destek olduğu bir transferi birkaç saat içinde açıklayacaklarını söyledi.

Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlerine sarı-kırmızılıların Mustafa Pektemek ile anlaştığı yönündeki haberlere değinerek başlayan Albayrak, “Sabahki toplantıda söylediğim arkadaşım Fikret Orman ile ilgili bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Şu anda bizim Beşiktaş’tan hiçbir futbolcuya talebimiz yok. Sadece eskiden beri Beşiktaş Kulübü’yle götürmüş olduğumuz o dostluğu anlatmak istedim. Ama bazı arkadaşlar Mustafa Pektemek’i alıyor diye haberler çıkardı. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa sizinle paylaşırız” ifadelerini kullandı.

“Yeni transferi açıklayacağız”

Birkaç saat içinde bir transferi resmi olarak açıklayacaklarını belirten Abdurrahim Albayrak, “Biz kuruşun hesabını yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yapacağımız bir transferle ilgili de sponsorlarımızdan biri bize belirli bir miktar sponsor oluyor. Size 1-2 saat içinde haberler vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Çavuşoğlu ailesi bizim dostumuzdur”

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile olan ilişkilerine de değinen Albayrak, “Çavuşoğlu ailesi bizim çok yakın dostumuzdur. Ben Hasan başkanla dün tanışmadım. Bizim Hasan başkan ile dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadardır. Öyle bir aile bağlarımız vardır” açıklamasında bulundu.

“Geleceğimiz için geniş görüşmeler yaptık”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı yaptıklarını söyleyen Albayrak, “Dün akşam 2’ye kadar telefonla konuştum. Evde yalnızdım da beyin kanaması geçireceğim diye korktum. Çünkü o kadar çok telefonla konuştum ki, sağ olsun herkes aradı. Dün çok yorgundum ondan olabilir. Mustafa başkan, Yusuf başkan ile hep beraberiz, Fatih hoca da bugün buradaydı. Geniş görüşmeler oldu geleceğimiz için. Hem Pazar günü oynayacağımız maçla ilgili görüşmeler yaptık. Şirketimdeki çalışanlarımdan özür diliyorum. Hepsi beni bayramlaşmaya bekliyor ama gidemeyeceğim. Annemin de ellerinden öpüyorum, ona da uğramayacağım” diye konuştu.

“UEFA’ya bir söz verdik”

Yapılacak transferlerin UEFA ile olan anlaşma şartları kapsamında gerçekleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Abdurrahim Albayrak, “Biz UEFA’ya bir söz verdik. UEFA kriterlerinin dışına çıkmak istemiyoruz. Allah’ın izniyle bir transfer açıklayacağız bugün. Sponsorumuz NEF’e teşekkür ediyorum. NEF maddi olarak ciddi bir olanak sağladı. Biz böyle dostlarımızın yardımlarıyla bu işleri bir yerlere götürmek istiyoruz. Büyük paralar veremeyiz. Bunu bütün camia böyle bilsin. Yarın bir gün onlara da hesap verme durumundayız. Biz Galatasaray’ın bir lirasının boşa gitmesini istemiyoruz. Tabii çok gelmek isteyenler vardır ama her şeyden önce Galatasaray’ın menfaatleri önemlidir” dedi.

Bir basın mensubunun "Emre Akbaba için son teklifiniz 3 milyon Euro’ydu. Bunda bir artış oldu mu?" şeklindeki bir sorusuna Albayrak, “Yapmış olduğumuz tekliflerin geriye kalanını sponsorlar tarafından halledeceğiz” diye cevap verdi.