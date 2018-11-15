Abdurrahman Uzun: Algı operasyonlarına karşı değerlerimize bağlı kalmalıyız

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “Dijital Dünya ve Algı Yönetimi” konulu konferans düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve çok sayıda vatandaşın katıldığı konferansta konuşmacı olan Araştırmacı-Yazar Abdurrahman Uzun, medyada yaşanan algı operasyonlarını tüm detaylarıyla ele aldı ve Gaziosmanpaşalı vatandaşları bu konuda uyardı.

"Algı operasyonları teknolojik savaşın bir parçası"

Dijital dünya ve teknolojinin hakim olduğu günümüzde medyada yaşanan algı operasyonlarını anlatan Abdurrahman Uzun, dünyada yaşanan savaş çeşitlerine dikkat çekerek algı operasyonlarının teknolojik savaş olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de ve dünyada algı yönetiminin nasıl yapıldığına, kitlelerin nasıl yönlendirildiğine örneklerle değinen Uzun, vatandaşlara bu konuda dikkat etmeleri gereken noktalara ilişkin tavsiyelerde bulundu. Uzun ayrıca teknolojik gelişmelerin ve özellikle sosyal medyanın günlük yaşamın her noktasına tesir etmesiyle algı yönetimi kavramının farklı bir boyuta ulaştığını ifade etti ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin bu duruma hızlı adapte olmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

“Değerlerimizi koruma altına alırsak algı operasyonlarıyla bizi yıkamazlar”

Uzun, medya üzerinden düzenlenen algı operasyonlarına örneklerle değindi ve “Bize yıllarca Abdülhamit'i Kızıl Sultan olarak tanıttılar, yıllarca kötülediler fakat TRT'de yayınlanan bir dizi ile biz artık Abdülhamit'i harp sofrasında memleketini kurtarmaya çalışan bir devlet adamı olarak görmeye başladık. Algı yönetimine başka bir örnek verirsek ABD, Japonya'ya attığı atom bombasını bir film haline getirdi. İnsanlar o filmi izledikten sonra ABD iyi ki Japonya'ya atom bombası attı dediler. Abdülhamit örneğinde TRT dizisiyle olumlu algı yönetimi söz konusuyken ABD'nin yaptığı film olumsuz yönde algı oluşturmuştur” şeklinde konuştu.

Algı operasyonlarıyla toplumun uyutulduğunu dile getiren Uzun, çözümün değerlerimize bağlı olmakla sağlanacağını dile getirdi. Uzun, “Ümmetin kilit taşını koruma altına alırsak bizi algı operasyonlarıyla yıkamazlar. Kilit taşımız ise değerlerimizdir. Bize yıllarca değerlerimizi unutturmaya çalıştılar. Uyanık olmalıyız. Eğer dikkatli olmazsak medya bizim mazlumlardan nefret etmemizi, zalimleri ise sevmemizi sağlar” dedi.

Konferans sonunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından Abdurrahman Uzun'a plaket takdim edildi.