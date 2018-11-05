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ABD'ye kargo ile uyuşturucu sevkıyatı polise takıldı

Güngören’de bir kargo firmasına düzenlenen uyuşturucu baskınında ABD’ye gönderilmek üzere hazırlanmış valiz içinde gizli 6 kilo 595 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Güngören'de bir kargo firmasına düzenlenen uyuşturucu baskınında ABD'ye gönderilmek üzere hazırlanmış valiz içinde gizli 6 kilo 595 gram afyon sakızı ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de bir kargo şirketinden ABD'ye valiz içinde uyuşturucu gönderileceği istihbaratı aldı. Alınan istihbaratı değerlendiren narkotik polisi, söz konusu kargo şirketinin Güngören şubesine 31 Ekim'de operasyon düzenlendi. Baskında, Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmek istenen bir valizde yapılan incelemelerde, içinde kıyafet bulunan bavulun iç kısmına özel olarak gizlenmiş 6 kilo 595 gram Afyon sakızı ele geçirdi.


Polis kargoyu gönderen kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyonlarını sürdürürken, afyon sakızlarının ele geçirildiği kargo şirketine yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin ABD'ye gönderilecek gri renkteki bavulu açtığı ve içinde kıyafetlerle birlikte zulalanmış uyuşturucu görülüyor.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları sürüyor.

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